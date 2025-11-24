Mirror: Мужчина был насмерть раздавлен коровой во время сна

Его жена не получила ни царапины.

В Бразилии 45-летний мужчина погиб при крайне необычных обстоятельствах: на него упала корова, пробившая крышу дома. Об этом сообщает Mirror.

Сообщается, что животное паслось на холме позади постройки, когда ступило на хрупкий асбестовый лист и провалилось внутрь с высоты примерно 2,5 метра. Мужчина спал рядом с женой. А корова упала прямо на их кровать, но женщина по невероятному стечению обстоятельств не получила ни царапины.

Мужчину доставили в больницу со сломанной ногой — он был в сознании и разговаривал с родственниками. Однако на следующий день он умер. Врачи предположили, что причиной стала внутренняя травма, полученная во время падения животного.

По словам родственников, мужчина мог бы выжить, если бы его осмотрели раньше — они считают, что он слишком долго ждал помощи.

«Нашего родственника убила не корова, а ожидание», — сказал его зять местной прессе.

Мать погибшего рассказала журналистам, что ее сын пережил тяжелый менингит в детстве, и потерять его из-за такого несчастного случая она считает «абсурдной несправедливостью».

Регион известен крутыми холмами, где часто пасутся коровы, что и приводит к подобным происшествиям. Гражданская полиция начала расследование обстоятельств трагедии.

