Путин обсудил с Эрдоганом предложения США по урегулированию конфликта на Украине

Путин по телефону обсудил с Эрдоганом предложения США по Украине

Фото: © РИА Новости/Александр Казаков

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Лидеры двух стран договорились о регулярном поддержании контактов.

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом стало известно из сообщения на официальном сайте Кремля.

В ходе беседы лидеры стран обсудили ситуацию вокруг Украины, в том числе в контексте предложений США по урегулированию конфликта. По словам Путина, эти предложения идут в русле обсуждений на российско-американском саммите на Аляске и могут быть положены в основу мирного урегулирования украинского кризиса.

«Эрдоган выразил намерение оказывать всяческое содействие переговорному процессу и готовность и далее предоставлять в этих целях стамбульскую площадку», — сообщили в Кремле.

Кроме того, Эрдоган поделился с российским лидером впечатлениями по итогам своей поездки в Йоханнесбург на саммит «Большой двадцатки» и встреч с главами ряда стран-участниц.

Также Путин и Эрдоган договорились о регулярном поддержании контактов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Эрдоган планирует обсудить с Путиным возобновление зернового коридора.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.