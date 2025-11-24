«Часть из них неприемлема»: ЕС не согласен с пунктами мирного плана по Украине

Фото, видео: www.globallookpress.com/ Alicia Windzio; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Премьер-министр Польши заявил о необходимости доработать данный документ.

Страны Европейского союза (ЕС) не готовы принять несколько пунктов из мирного плана по Украине, разработанного США. Об этом сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск на брифинге.

«Существует абсолютное согласие среди европейских лидеров, что над представленными несколько десятков часов назад 28 пунктами должна быть продолжена работа, часть из них неприемлема», — подчеркнул Туск.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил о планах Западной Европы сорвать мирное урегулирование на Украине. Он отметил, что данный план — это «огромная возможность» завершить конфликт, но, вероятно, лидеры Старого Света не пойдут на поводу у гуманизма и здравого смысла.

Президент США Дональд Трамп тоже не спешит радоваться раньше времени. Он заявил, что происходит что-то хорошее в вопросе урегулирования данного кризиса, однако, пока не удостоверится в наступлении мира собственными глазами, не поверит в него.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.