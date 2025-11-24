Воспитавшая 18 детей мать-героиня Надежда Осяк умерла в Ростове-на-Дону

Фото: Официальный портал Правительства Ростовской области

У нее осталось 62 внука.

В Ростове-на-Дону ушла из жизни мать-героиня Надежда Осяк, воспитывавшая 18 детей. О ее кончине сообщил глава города Александр Скрябин в своем Telegram-канале. Точная причина смерти не раскрывается.

«Пришла печальная весть. Не стало супруги протоиерея Иоанна Осяка Надежды Осяк. В этом году за большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей Президент России Владимир Путин присвоил Надежде Осяк звание „Мать-героиня“. Вместе с супругом Иоанном Надежда воспитала 18 детей», — говорится в сообщении.

Скрябин подчеркнул, что семья потеряла выдающуюся женщину, а город — человека, чья судьба навсегда останется частью истории донской столицы.

По данным Ростовского епархиального управления, последние годы Надежда тяжело болела. На момент смерти ей было 59 лет. В 2025 году президент Владимир Путин присвоил ей звание «Мать-героиня» за огромный вклад в воспитание детей и укрепление института семьи. Значительную часть жизни она посвятила благотворительности, поддержке многодетных родителей, участию в строительстве храмов и созданию центров помощи.

Биография семьи Осяк впечатляет масштабами: Надежда и отец Иоанн прожили в браке более 40 лет, а их семейная династия насчитывает 62 внуков и одного правнука. Коллеги и знакомые вспоминают Надежду Алексеевну как человека редкой душевной щедрости, всегда готового прийти на помощь.

