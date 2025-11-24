Умер звезда фильмов «Зита и Гита» и «Мой любимый Раджа» Дхармендра

Фото: Facebook*/Dharam-Singh-Deol

На протяжении многих лет он оставался одним из самых романтичных героев Болливуда.

Легендарный индийский артист Дхармендра, снявшийся более чем в 300 фильмах за шестидесятилетнюю карьеру, умер в Мумбаи в возрасте 89 лет. Об этом сообщило агентство PTI. По данным индийских СМИ, причиной смерти стала непродолжительная болезнь.

Дхармендра на протяжении многих лет оставался одним из самых романтических и загадочных героев Болливуда, а его уход, как подчеркивают журналисты, оставил «невосполнимую пустоту» в киноиндустрии. В частности, актер снялся в таких фильмах, как «Зита и Гита» и «Мой любимый Раджа». Последняя картина с участием актера должна выйти в декабре 2025 года.

Заслуженная артистка России Валентина Шарыкина скончалась на 86-м году жизни. О ее смерти стало известно из сообщения в Telegram-канале Театра сатиры, которому актриса посвятила большую часть своей карьеры. Шарыкина ушла из жизни 23 ноября. Обстоятельства произошедшего не раскрываются. В театре подчеркнули, что это стало тяжелой утратой для всего коллектива, и выразили глубокие соболезнования семье, друзьям и всем, кто был с ней знаком.

