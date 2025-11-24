«Время для размышлений»: как пережить День матери, если ее больше нет рядом

Психолог Лысакова рассказала, как пережить День матери, если ее больше нет

При правильном сценарии этот праздник будет вызывать светлую грусть.

Для людей, потерявших маму, День матери превращается в эмоциональную пытку, однако с этим можно справиться. Об этом в беседе с Life.ru рассказала психолог Анастасия Лысакова.

«Этот день вызывает в сердце множество чувств, и зачастую он становится временем для глубоких размышлений о прошлом, о тех моментах, которые связывали их с мамой», — отметила психолог.

По словам Лысаковой, при правильном сценарии этот праздник будет вызывать светлую грусть, напоминания о любви и заботе, которые навсегда останутся в памяти. В другом случае праздник может вызвать опустошение, гнев и боль.

«Эти чувства могут накапливаться и мешать жить полноценной жизнью, особенно если потеря была внезапной или тяжелой», — объяснила специалист.

Необходимо понять, как складывались отношения с мамой, когда она была жива. Ведь в прошлом могли остаться неразрешенные психологические проблемы, которые мешают жить дальше. В таких случаях Лысакова рекомендует обратиться за помощью к специалисту, чтобы проработать проблему.

