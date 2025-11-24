Компания Wildberries ответила на предложение ЦБ по ценам на маркетплейсах

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Татьяна Улемская

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

В России хотят запретить онлайн-площадкам предоставлять скидки.

Предложение Центробанка (ЦБ) России запретить маркетплейсам устанавливать разные цены на товары в зависимости от способа оплаты — избыточная мера. Об этом говорится в официальном заявлении Wildberries & Russ в Telegram-канале.

Скидки, которые платформы предоставляет через свои финансовые организации, как пояснили в пресс-службе компании, аналогичны программам лояльности, существующим на рынке.

Кроме того, по мнению руководства Wildberries, идея, продвигаемая ЦБ, затрагивает лишь «двух участников». Однако эта мера никак не касается самой крупной в России финансовой организации — Сбербанка.

На прошлой неделе, 20 ноября, главы российских банков выступили с предложением запретить онлайн-платформам прямые скидки и бонусные программы. В ответ на это основательница Wildberries (WB) Татьяна Ким заявила: подобная инициатива может привести к росту инфляции.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что экономист Игорь Диденко прокомментировал предложение ЦБ относительно скидок на онлайн-площадках. По его мнению, реализовать данную идею в ближайшее время будет проблематично.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.