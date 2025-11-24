«С актрисами гуляют»: принц Филипп пытался удержать Гарри от свадьбы с Меган Маркл

Фото: www.globallookpress.com/Patrick van Katwijk

Уильям также просил брата не торопиться.

Когда принц Гарри объявил семье, что намерен жениться на Меган Маркл, он ожидал радости и поддержки. Но принц Филипп, известный своей прямотой, встретил новость суровым замечанием. Об этом сообщает Daily Mail.

По словам королевских биографов, Филипп предупредил внука, что «с актрисами гуляют, но не женятся на них». Эта фраза стала одной из первых демонстраций его недоверия к будущей герцогине.

Как рассказывает биограф Эндрю Лауни, Филипп с самого начала относился к Меган настороженно. Сообщается, что он был одним из тех, кто опасался новой избранницы Гарри. Филипп видел параллели между Меган и Уоллис Симпсон — американкой, ради которой Эдуард VIII оставил трон.

Обеспокоенность была не только у Филиппа. Принц Уильям, по словам Гарри в книге «Запасной», также предупреждал брата не торопиться и признавался, что отношения развиваются слишком быстро. Гарри же торопил события, считая, что возраст Меган — весомый аргумент для скорейшей свадьбы.

Хотя в мае 2018 года их свадьба казалась сказкой, брак быстро столкнулся с суровой реальностью. Меган открыто говорила, что королевская жизнь оказалась совсем не такой, как представлялась. А после того, как в 2020 году пара отказалась от обязанностей и покинула Великобританию, отношение Филиппа к Меган стало еще более жестким.

Королевский эксперт Ингрид Сьюард объясняет это просто: герцог Эдинбургский не понимал, почему Меган не может поступить так же, как он сам — отказаться от карьеры и личных амбиций ради поддержки супруга и монархии. Филипп посвятил жизнь служению Елизавете II, отказавшись от гражданства по рождению, карьеры на флоте и даже родной фамилии. Поэтому он не мог принять, что Меган выбрала иной путь.

Опасения Филиппа усиливались воспоминаниями о романе своего сына принца Эндрю с американской актрисой Ку Старк — отношениях, которые в начале 1980-х обернулись скандалом и закончились болезненным разрывом. Старк сравнивала внимание прессы с «домашним арестом», а их чувства оказались «задушены» вмешательством общественности.

Филипп, наблюдавший ту историю, по версии биографов, видел в Меган риск повторения прошлого и пытался предупредить внука. Но Гарри его не услышал.

Как отмечают авторы, сейчас трудно не задуматься о том, как могла бы выглядеть жизнь принца Гарри и его отношения с семьей, если бы он воспринял предупреждение деда всерьез.

