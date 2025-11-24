«Русское лото» стало лауреатом премии «Марка № 1 в России»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Организаторы конкурса назвали победу подтверждением высокой оценки гослотерей жителями страны.

Всероссийская лотерея «Русское лото», которая входит в портфель крупнейшего распространителя гослотерей «Столото», в пятый раз победила в ежегодной национальной премии доверия потребителей «Марка № 1 в России».

По словам гендиректора и продюсера премии Елены Лапик, эта победа «в очередной раз подтверждает высокую оценку россиян государственных лотерей».

«Марка № 1 в России» существует с 1998 года и является одной из самых значимых в стране систем оценки известности брендов и уровня доверия к ним покупателей. Победителей определяют потребители путем голосования в электронных СМИ и соцсетях.

Список категорий премии составляется исходя из результатов исследований потребительского рынка. Товары, представленные в той или иной категории, являются в основном марочными, должны иметь национальное распространение и использоваться большинством жителей страны.

Как отметила операционный директор по маркетингу «Столото» Варвара Басанович, участие в розыгрыше «Русского лото» — это «опыт, объединяющий разные поколения». Билеты на новогодний тираж уже по традиции «стало принято дарить и получать в подарок от близких, друзей и даже коллег», добавила она.

Басанович напомнила, что участники состоявшихся в прошлые годы новогодних тиражей суммарно выиграли свыше 22,3 млрд руб.

«В первый день нового, 2026 года розыгрыш „Новогоднего миллиарда“ вновь подарит множество победителей — всего будет разыгрываться более 3 миллиардов рублей, а также самый крупный приз среди всех государственных лотерей в России — 1 миллиард рублей», — рассказала она.

С 2014 года все лотереи в России — государственные, их организаторами являются Минфин и Минспорт. Они проводятся под надзором ФНС России. Государственные лотереи, распространяемые «Столото», являются значимым источником пополнения бюджетов РФ с целью финансирования социально значимых объектов и мероприятий.

