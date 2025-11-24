Любят или просто терпят ради еды? Как научиться понимать своих питомцев

Фото: 5-tv.ru

Животные постоянно общаются с людьми, но только не словами.

Практически каждый владелец питомца хоть раз мечтал о невозможном — чтобы животные могли разговаривать. Люди фантазируют, что смогли бы спросить их, что они чувствуют, о чем думают, что видят в своих снах и что на самом деле думают о хозяевах — любят или просто терпят ради еды и крыши над головой. В этом попытались разобраться в Daily Mail.

Британская журналистка Амелия Томас, живущая с мужем, пятью детьми и целым хозяйством на ферме в Новой Шотландии, решила выяснить, как далеко можно зайти в попытке понять язык животных. На ее ферме живут собаки, кошка, куры, две свиньи и две лошади — и Амелия считает, что все они постоянно «говорят», просто не словами.

Толчком стал случай 20-летней давности: многоквартирный дом журналистки загорелся ночью, и семья спаслась благодаря отчаянному лаю пса Майло. Тогда Томас впервые задумалась о том, что животные постоянно подают нам сигналы — и мы часто не умеем их читать.

Невербальный язык, который мы почти не замечаем

Понимая, что обычный разговор невозможен, Амелия решила изучать существующие формы коммуникации животных.

Собаки способны по запаху определять страх, стресс, болезни. Лошади считывают микромимику с точностью, недоступной человеку. Но сами люди редко делают шаг навстречу: они не знают, что направление виляния хвоста у собаки говорит о ее эмоциях; что у лошади 17 основных выражений морды; и что многие животные реагируют на погоду куда тоньше, чем мы предполагаем.

Например, овцы спокойно переносят холод и дождь, но совершенно не любят сильный ветер.

Попытка почувствовать мир так, как ощущают его животные

Чтобы глубже понять собак, Амелия буквально опускалась на четвереньки и обнюхивала свой дом, стараясь представить, насколько многослойно воспринимают мир существа, обладающие в полсотни раз более мощным обонянием.

«Запахи для животных — это как память. Как будто наши глаза видели бы события, произошедшие месяцы назад», — пишет она.

Она пробовала экспериментировать и с играми: однажды устроила футбольный матч одновременно с собакой и двумя свиньями, которые пришли в восторг от нового опыта. Томас даже начала фантазировать о «межвидовом футбольном турнире».

Когда животное ясно дает понять, что хочет уйти

Самым тяжелым испытанием стал опыт общения со старой лошадью по кличке Майор. Посещая курсы «квантовой запутанности» — эзотерической практики, основанной на интуитивной связи между видами, — Амелия пыталась понять, что испытывает ослабевающее животное.

Однажды Майор прижал лоб к ее лбу, и Томас ощутила ясное послание: он устал, не хочет больше лечиться и просит отпустить его. Ветеринар позже подтвердил: продолжать лечение действительно бессмысленно и мучительно.

Для Томас это стало разрушительным, но важным доказательством того, что животные способны передавать свои желания куда прямее, чем мы привыкли думать.

Можно ли понять животных глубже?

Хотя журналистка не превращает животных в говорящих героев и не обещает мистических откровений, она заставляет задуматься: люди действительно слышат тех, с кем делят жизнь?

Томас считает, что полноценная связь возможна только тогда, когда человек перестает говорить за животное и начинает наблюдать — внимательно, терпеливо и честно.

Даже если людям никогда не удастся полноценно общаться с питомцами словами, умение слушать их язык тела, поведение, ритмы и реакции может сделать наше взаимодействие гораздо глубже — и, возможно, честнее.

