Вулкан в Эфиопии начал извергаться впервые за десять тысяч лет

Поднялся столб пепла высотой в 14 километров.

Гигантский столб пепла высотой 14 километров появился над Эфиопией. Там впервые за десять тысяч лет начал извергаться вулкан Хайли Губби. Есть угроза для населенных пунктов, может быть нарушено международное авиасообщение.

Кроме того, в воздухе превышена концентрация серы. Извержения такой силы ученые называют взрывными. Облако пепла сейчас движется в сторону Йемена и Омана. По прогнозам, оно может накрыть Иран, Пакистан и Индию.

Ранее 5-tv.ru писал, что ученые зафиксировали признаки активности на вулкане Тафтан на юго-востоке Ирана, который считался потухшим последние 710 тысяч лет.

Под вулканом нарастает давление, которое в будущем может привести к тихому или мощному извержению. В течение 2024 года отмечались выбросы дыма и пепла из кратера.

Также за 10 месяцев с 2023 по 2024 год вершина вулкана поднялась на девять сантиметров, и процесс продолжается. По мнению исследователей, поднятие поверхности может быть связано с накоплением горячих жидкостей и газов под вершиной или проникновением магмы на глубину до 1,6 километра.

