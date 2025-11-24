Лжецелитель обманул пенсионерку в Тульской области и довел ее до смерти

Мошенник обманул пенсионерку в Тульской области и довел ее до смерти

Фото, видео: 5-tv.ru

Мошенник обещал пожилой женщине здоровье, а оставил без сбережений.

Громкий скандал разгорается в Тульской области. Там после визита к так называемому «целителю» скончалась пенсионерка. Сам «лекарь» уверяет, что людям он только помогает. Правда, в реальности избавляет их не от болезней, а сбережений. Корреспондент «Известий» Анастасия Раздобарина разыскала родственников пенсионерки, а также попыталась задать вопросы самому знахарю.

Так яростно семья защищает репутацию своего родственника-целителя, как он сам себя позиционирует, Андрея Корниенко. У них действительно есть повод опасаться журналистов и полицейских. После визита к этому лекарю скончалась пенсионерка.

«В больницу она попала на нервной почве, когда поняла, что ее обманули мошенники. В воскресенье утром мне сообщили, что ваша мама скончалась», — рассказал сын умершей Алексей Астахов.

71-летняя старушка никогда не жаловалась на здоровье, до конца своих дней ходила на работу и ухаживала за мужем-инвалидом. Осенью слегка простыла, поделилась проблемой с соседкой. Та срочно повела пенсионерку к знакомому целителю. Лекарь, видимо, наобещал клиентке немыслимые блага и вечное здоровье. Она поверила и, никому не сказав, отдала Андрею Корниенко больше трехсот тысяч рублей.

«Он богом представился… У него по всему миру все монахи в Тибете будут молиться за нее, деревья сажать», — рассказал Александр.

Пенсионерка поняла, что ее обманули почти сразу, после второго визита к лекарю. Но она не знала, как признаться мужу в том, что отдала незнакомцу все их сбережения. Эти мысли не давали ей покоя несколько суток. На нервной почве старушке стало плохо. Воспоминаниями о роковом дне делится ее муж, он инвалид первой группы.

Пенсионерку госпитализировали, об этом узнал целитель и начал настаивать, чтобы она отказалась от помощи медиков.

«Они мне звонят, говорит, вообще круглосуточно. Говорят, уходи из больницы, тебе там вообще не помогут. Мы только тебе поможем», — продолжил сын пенсионерки.

Из больницы женщина так и не вышла. В какой-то момент не выдержала напора целителя, сильно разнервничалась, на фоне стресса развилась острая недостаточность дыхания. Пациентка умерла. А соседка, которая познакомила ее с лекарем, даже не пришла на похороны.

Одно ясно точно. Андрей Корниенко действительно помогает — разориться. Вот такой кулон он продал умершей пенсионерке за пять тысяч рублей. Амулет снял со своей шеи и заявил, что это символ благополучия.

Журналистам удалось связаться с врачевателем по телефону. Попросили исцеления. Корниенко расспросил, как мы о нем узнали, и пообещал перезвонить. Сдержал свое слово. Дальнейший диалог вызвал недоумение.

«Девушка, извините. Я никого не лечу и ничего. Просто у меня любовниц очень много», — заявил Корниенко.

Для чего лекарь делится с журналистами подробностями интимной жизни — вопрос открытый. Отправились к дому, где он, предположительно, принимает старушек. Соседи не сдерживают эмоций, узнав о цели визита съемочной группы.

«Божья мать к нему спустилась. И прям сказала: «Делай вот так», — рассказали соседи.

Сам же целитель к журналистам спускаться не стал. Отдуваться за свою деятельность отправил жену. После короткого диалога разошлись и все родственники. Мужчины, женщины и даже дети как будто ждали журналистов у ворот целителя.

Сын погибшей пенсионерки уже написал заявление в полицию. Он переехал в Тульскую область помогать в быту отцу-инвалиду. Вдовец уже неделю отказывается есть и спать после потери супруги, с которой прожил полвека.

