Продвижение российских подразделений продолжается сразу на нескольких направлениях.

Подразделения группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Затишье в Запорожской области. Об этом сообщило Министерство обороны России. Кроме того, Вооруженные силы Российской Федерации взяли под контроль микрорайоны Горняк и Шахтерский в Красноармейске.

По данным ведомства, в Димитрове продолжаются активные бои. Российские бойцы выбивают украинские формирования из микрорайонов Восточный, Западный и южной части населенного пункта.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

