Правительство РФ выделило для проектов в ДФО пять миллиардов рублей

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Инициативы, которые будут финансировать из бюджета, имеют большое экономическое значение для данного региона.

Значимым для Дальневосточного федерального округа (ДФО) проектам Правительство России выделило пять миллиардов рублей. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Ежегодно предоставляются субсидии инвесторам, которые реализуют значимые для экономики округа проекты. Сегодня мы выделим почти пять миллиардов рублей 15 таким организациям. Их инициативы в сфере логистики, туризма, жилищного строительства, горнодобывающей промышленности были отобраны по итогам специального конкурса», — отметил Мишустин.

Он пояснил, что выделенные средства пойдут на возмещение затрат предпринимателей на возведение сетей водо- и теплоснабжения, линий электропередачи и подключение к ним, подъездных путей и других объектов инфраструктуры.

Премьер-министр РФ подчеркнул, что в данные проекты вкладываются десятки и сотни миллиардов рублей. Их реализация даст возможность организовать тысячи новых рабочих мест.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что туризм на Дальнем Востоке набирает обороты.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.