Двум сестрам поставили диагноз рак молочной железы с разницей в несколько месяцев

Девушки жили вместе и заботились друг о друге.

Двум сестрам из американского штата Северная Каролина почти одновременно поставили диагноз рак молочной железы в возрасте 20 лет. Каждая из них прошла через срочную двойную мастэктомию. Об этом сообщает Daily Mail.

Кейт Синглетари, 27-летняя фельдшер и студентка медвуза, обнаружила уплотнение в груди в марте 2024 года. По ее словам, тело буквально «подало сигнал», что что-то не так, и врачи быстро подтвердили худшие опасения. Биопсия выявила инвазивную протоковую карциному III стадии, а обследование намекало на возможное поражение лимфоузлов и костей.

Из-за подозрений на метастазы девушка немедленно начала химиотерапию. На фоне тревоги и физической слабости ей приходилось бороться не только с болезнью, но и с мыслью, как такое возможно, учитывая ее спортивный и здоровый образ жизни. Несколько лет назад она пробежала через всю страну, чтобы собрать средства для молодых онкобольных людей.

Генетическая мутация, которую нашли у обеих сестер

Тестирование показало у Кейт мутацию гена CHEK2 — известного фактора риска развития рака молочной железы. Вскоре протестировали и ее сестру Элизабет — результат оказался тем же.

Примерно через полгода после диагноза Кейт у Элизабет выявили рак первой стадии. Для обеих это стало ударом. Кейт вспоминает, что заплакала, услышав диагноз сестры, и лишь позже смогла увидеть, сколько мужества проявила Элизабет, наблюдая, как сама Кейт проходила через тяжелую химиотерапию.

Две операции и жизнь под одной крышей

Врачи назначили каждой двустороннюю мастэктомию — операции состоялись с разницей всего в пять дней. После вмешательств сестры жили вместе, помогая друг другу с дренажами, повязками и восстановлением.

История семейства Синглетари привлекла внимание врачей, которые призвали молодых женщин уделять больше внимания генетическим рискам и раннему скринингу. По словам хирурга-маммолога доктора Мариссы Ховард-МакНатт, девушкам из семей с болезнями по женской линии и известными мутациями стоит начинать обследования на десять лет раньше возраста постановки диагноза у родственницы.

Страхи, которые преследуют каждую пациентку

Кейт прошла 20 недель химиотерапии, которые буквально обессилили ее. Она заметно похудела, постоянно ощущала усталость и переживала множество психологических трудностей. День, когда ей сбривали волосы, стал особенно тяжелым — в этот момент она впервые увидела, как болезнь меняет ее внешне.

В перерывах между сменами фельдшера она пыталась жить «как обычно», но страхи не отпускали: а вдруг лечение не сработает? А вдруг болезнь распространится? А вдруг вернется?

Тем не менее, со временем опухоль начала уменьшаться — «будто таять», как сказала она. После окончания химиотерапии ей потребовалась еще одна операция из-за оставшегося рака в лимфоузлах, а затем шесть недель лучевой терапии.

Важное предупреждение

Пережитое заставило Кейт публично обратиться к молодым женщинам: рак не выбирает возраст. Она просит не игнорировать тревожные ощущения, регулярно проводить самообследование и проходить генетическое тестирование при наличии семейной истории болезней.

По словам врачей, все чаще у молодых пациенток выявляют агрессивные формы рака, и нередко только диагноз в семье становится первым сигналом о наследственном риске.

