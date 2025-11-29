Мать узнала останки своего сына на анатомической экспозиции в Лас-Вегасе

Фото: 5-tv.ru

Однако организаторы выставки возможность этого отрицают.

Жительница американского штата Техас во время посещения выставки «Настоящие тела» в Лас-Вегасе заподозрила, что одно из представленных тщательно обработанных человеческих тел принадлежит ее сыну, умершему в начале 2000-х. Об этом сообщает Mirror.

Женщина уверена, что перед ней находилось изуродованное тело ее ребенка — со снятой кожей, следами травм и характерными особенностями, которые она считает узнаваемыми.

Организаторы выставки отвергли эту версию, заявив, что экспонат находится в США с 2004 года и не имеет отношения к упомянутому человеку. Однако для женщины эти объяснения не стали успокоением.

Таинственная смерть сына

История началась в ноябре 2012 года, когда юношу нашли мертвым в доме его бабушки. По первоначальной версии, он скончался во сне, а отец организовал кремацию без согласия матери. Женщине передали ожерелье с небольшим контейнером, в котором, как утверждали, находилась часть праха.

Однако позднее она увидела фотографии с места смерти, которые вызвали у нее сомнения. На теле сына, по ее словам, были заметны синяки, порезы и следы, похожие на отпечатки наручников. Полицейское расследование не выявило признаков преступления, но токсикологический анализ показал смертельную дозу цианида. Однако дело не получило дальнейшего развития.

Ответы на выставке

Ким продолжила искать ответы и в интернете наткнулась на фотографии экспонатов выставки «Настоящие тела». Одно из тел, по ее утверждению, имело характерный перелом черепа, аналогичный тому, что был у ее сына. Она также уверена, что с муляжа были удалены татуировки Криса способом, который напоминает снятие кожи, — что лишь укрепило ее подозрения.

При этом сама Ким лично выставку не посещала — экспонат она видела только на фотографиях, но настаивает на проведении ДНК-теста. Представители выставки отказались, подчеркнув, что тела поступают из Китая, не подлежат биологической идентификации и экспонируются в соответствии с международными этическими стандартами.

Обращение организаторов выставки

Компания Imagine Exhibitions, владеющая экспозицией, заявила, что нет никаких доказательств связи экспоната с сыном женщины, а все образцы были получены легально и находятся на выставке достаточно давно.

Несмотря на уверения музея и выводы следствия, Ким убеждена, что ее сын стал жертвой преступления, а его тело каким-то образом оказалось на анатомической экспозиции. Женщина продолжает добиваться права на проведение анализа, который расставил бы точки над «i» в этой трагической истории.

