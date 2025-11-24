Аризонские «Бонни и Клайд» устроили секс-свидание во время кражи из ресторана

Фото: www.globallookpress.com/Will Seberger

Злоумышленники даже не пытались скрыть лица от камер видеонаблюдения.

Мужчина и женщина, превратившие кражу в секс-свидание, задержаны в американском штате Аризона. Пара не только обчистила кассу заведения после его закрытия, но и вступила в интимные отношения на месте преступления. Об этом сообщает журнал PEOPLE со ссылкой на пресс-службу полиции.

Подозреваемыми оказались 30-летняя женщина и 39-летний мужчина. Их личности оперативно установили благодаря записям камер наблюдения. Злоумышленники даже не пытались скрыть лица. Местные жители узнали пару и указали на них полиции.

Сообщается, что нарушители свободно перемещались по ресторану, осмотрели помещение, а затем предались «любовным утехам». Владельцы ресторана рассказали журналистам, что в ту ночь заведение было разграблено: из кассы пропало примерно 450 долларов (около 35,5 тысячи рублей), а атрибуты интерьера — в частности декоративные розы — оказались испорчены.

Через несколько дней оба были арестованы без сопротивления и помещены в окружную тюрьму.

По данным полиции, женщина обвиняется в краже со взломом, а мужчина — в краже со взломом и хранении инструментов для взлома. При этом эпизод с сексом уголовного состава не образует: как уточнили правоохранители, подобные действия не подпадают под статьи, позволяющие возбудить дело.

