Полицейский годами использовал служебные базы данных для преследования женщин

Он вступал с ними в романтические отношения.

Бывший сержант полиции канадского города Реджайна признал себя виновным в том, что на протяжении многих лет использовал служебные базы данных для поиска и преследования женщин, включая жертв домашнего насилия, с которыми пытался завязать романтические отношения. Об этом сообщает журнал People.

Проработавший в полиции 22 года 53-летний мужчина признал в суде вину по двум пунктам обвинения — злоупотребление доверием и несанкционированное использование служебного компьютера. Речь идет о доступе к конфиденциальной информации ради поиска женщин, которым он затем писал под вымышленными именами и нередко добивался длительного общения.

По делу могут проходить до 30 женщин. Некоторые из них рассказали журналистам, что мужчина представлялся как «Джей Льюис» или «Стив Перкинс», выдавал себя за подрядчика или руководителя проектов и устанавливал контакт, который затем переходил в многолетнюю переписку.

Одна из потерпевших вспоминала, что получила сообщение от мужчины, находясь в приюте для женщин после пережитого насилия. Общение длилось четыре года, пока она не усомнилась в его личности. Сравнив фотографию мужчины при помощи сервиса распознавания лиц, женщина обнаружила, что ей писал действующий полицейский. Она обратилась в правоохранительные органы, и это стало отправной точкой двухлетнего внутреннего расследования.

Другая пострадавшая рассказала, что их контакт продолжался больше года, а общение постепенно становилось навязчивым и приобретало сексуальный характер. Она также задавалась вопросом, как именно он получил ее контактные данные.

Весной, когда мужчине предъявили обвинения, руководство полиции сообщило, что он уже уволился. Бывший начальник ведомства признал, что инцидент нанес ущерб репутации полиции, но подчеркнул, что структура действует открыто.

После внутреннего расследования полиция Реджайны пересмотрела протоколы доступа к базам данных: теперь введены дополнительные проверки, аудит запросов и обучение сотрудников. Пользоваться информационными системами разрешено только в рамках официальных расследований.

Дата вынесения приговора назначена на 23 января. Ожидается, что в суде выступят около 20 потерпевших.

