В США учительница платила ученикам за секс наркотиками и алкоголем

Она также запугивала несовершеннолетних.

В американском штате Миссури 30-летняя учительница расплачивалась с учениками за сексуальные отношения запрещенными веществами и алкоголем. Об этом сообщает журнал People.

«Несколько несовершеннолетних учеников рассказали следователям, что вступали в сексуальную связь с подозреваемой за деньги», — говорится в материалах дела, с которыми ознакомилось издание.

Согласно судебным документам, педагог неоднократно приглашала подростков на встречи для интимных отношений — к себе домой в отсутствие мужа либо в личный автомобиль.

Следствие установило, что учительница не только переводила деньги через онлайн-кошелек, но и предлагала подросткам запрещенные вещества и алкоголь в качестве оплаты за интимные услуги. Особую тяжесть преступлению придает факт психологического давления: по показаниям потерпевших, женщина пыталась запугать их, чтобы скрыть противоправные действия.

Ей предъявили целый ряд обвинений, включая изнасилование несовершеннолетнего, торговлю людьми и склонение к проституции. Суперинтендант школьного округа в обращении к семьям учеников назвал произошедшее «тревожной и печальной новостью для всего школьного сообщества».

Учительницу приговорили к десяти годам лишения свободы. Она будет отбывать наказание в государственном исправительном учреждении, где к ней могут быть применены дополнительные меры контроля в связи с повышенной общественной опасностью совершенного.

