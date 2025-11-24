Большая часть мирного плана США была согласована Киевом и Вашингтоном
Фото: www.globallookpress.com/Henning Kaiser
Однако некоторые пункты предстоит утвердить Трампу и Зеленскому.
Большинство пунктов мирного плана, разработанного в США, были согласованы представителями Киева и Вашингтона в Женеве. Об этом сообщило издание «РБК-Украина».
К согласию стороны пришли относительно вопросов о численности ВСУ, о судьбе Запорожской АЭС, об обмене пленными и возвращении на Родину осужденных.
Однако пункты, касающиеся территорий и вступления Незалежной в НАТО, будут обсуждаться на высшем уровне с участием президента США Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского.
Встреча представителей Незалежной, Соединенных Штатов и Европы прошла в Женеве в ночь с 23 на 24 ноября. Госсекретарь США Марко Рубио назвал эти переговоры самыми продуктивными за все время конфликта.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Марко Рубио назвал Россию частью уравнения в мирном урегулировании конфликта на Украине.
