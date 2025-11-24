Около 20 городских площадок преобразятся в рамках проекта «Зима в Москве»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Городские пространства получат необычное сезонное украшение, сохранив природный акцент.

В рамках проекта «Зима в Москве» столицу украсят оригинальные световые конструкции, тематические арт-объекты и более 10 тысяч вечнозеленых деревьев и кустарников на 20 городских площадках. Об этом сообщает сайт Правительства Москвы.

Главная идея этого сезона — ответственный экологичный подход к созданию городского дизайна. Все элементы декора, которые разместят в рамках проекта «Зима в Москве», созданы с применением материалов из предыдущих сезонов. Такой подход подчеркивает стремление города развивать ответственное отношение к ресурсам и поддерживать экологичную концепцию при формировании общественного пространства. Повторное использование основ конструкций и декоративных деталей помогает экономить сырье и снижает нагрузку на окружающую среду.

Проект «Зима в Москве» действует в разных районах столицы уже несколько лет и направлен на создание комфортной праздничной атмосферы в холодный сезон. Власти подчеркивают, что экологичный принцип оформления стал ключевым элементом нынешнего года, а обновленные инсталляции и природные композиции гармонично впишутся в городскую среду.

