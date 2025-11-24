Вашингтон и Киев договорились о продолжении работы над мирным проектом

Фото: www.globallookpress.com/Sergey Elagin

Окончательные решения в рамках соглашения будут приниматься Трампом и Зеленским.

Украина и США договорились продолжить интенсивную работу над совместными предложениями в ближайшие дни. Об этом сообщил официальный сайт Белого дома.

В Женеве состоялись исторические переговоры между американской и украинской делегациями, завершившиеся согласованием обновленного мирного плана.

«Представители Соединенных Штатов и Украины провели в Женеве переговоры по американскому мирному предложению. Переговоры были конструктивными, целенаправленными и уважительными», — сообщается в публикации.

Согласно заявлению Белого дома, стороны подготовили обновленный и доработанный проект соглашения, который гарантирует суверенитет Украины и обеспечит «устойчивый и справедливый» мир.

Ключевым итогом встречи стало положение о том, что окончательные решения в рамках этого соглашения будут приниматься президентами Украины и США.

Это подтверждает прямую вовлеченность Дональда Трампа и Владимира Зеленского в финальную стадию урегулирования.

Украинская сторона выразила благодарность лично Трампу за усилия по прекращению войны. В повестке значились вопросы безопасности, экономического развития, защиты инфраструктуры и свободы судоходства.

Первоначальный 28-пунктный план США предполагал признание российского статуса Крыма и Донбасса, ограничение ВСУ и поэтапное снятие санкций. Параллельно Европа предлагает свой план с передачей Киеву контроля над Запорожской АЭС. Москва ранее допускала использование американских наработок, но в обсуждениях не участвовала.

