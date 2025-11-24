Ледяной дождь в Москве превратил дороги в каток

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Жителей столицы призвали пересесть на общественный транспорт.

Ледяной дождь парализовал движение на дорогах Москвы. Трассы превратились в каток. На МЦД — сбой в движении поездов. Провода искрят, составы следуют с задержками.

Коммунальщики убирают улицы в усиленном режиме. В первую очередь лед чистят в пешеходных зонах, на трамвайных и автобусных остановках, около социальных объектов. Дептранс призвал москвичей до завтра отказаться от поездок на личных автомобилях. Такая же просьба к петербуржцам, в Северной столице объявлен желтый уровень опасности из-за снега и гололеда.

Ранее 5-tv.ru писал, что около 90% территории России покрыто снегом.

Под снегом уже оказался Северо-Западный федеральный округ. Кроме того, белая пелена накрыла Дальний Восток, Урал и Сибирь, особенно много осадков выпало в горных районах.

Новогодние украшения уже появляются на улицах Москвы и Санкт-Петербурга.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX