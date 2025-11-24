Умер снимавшийся в Голливуде немецкий актер Удо Кир

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Christopher Adolph

На счету артиста более 250 ролей в кино.

Умер немецкий актер Удо Кир, который знаком многим любителям кино по голливудским картинам. Об сообщил портал DiscussingFilm со ссылкой на режиссера Хидео Кодзиму.

Причина смерти не названа. Сердце артиста остановилось 23 ноября. Ему был 81 год.

«Когда мы встретились в Милане в конце сентября, он сказал мне, с каким нетерпением ждет возобновления съемок в следующем году. Он и тогда был полон энергии и смешил меня своими обычными „удоизмами“. Я до сих пор не могу в это поверить», — признался Кодзима.

Всего на его счету более 250 ролей в кино, в том числе и в известных американских проектах, таких, как «Блейд», «Армагеддон», «Догвилль» и «Меланхолия». Некоторым он также хорошо знаком по многочисленным лентам в жанре хоррор.

Известно, что Кир должен был сыграть одного из героев в игре OD, съемки которой были перенесены на 2026 год.

