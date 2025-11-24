В Воронежской области повреждены четыре частных дома из-за атаки украинских БПЛА

Фото: © РИА Новости/Илья Питалев

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Всего российские регионы ночью попытались атаковать 93 дрона.

В Воронежской области из-за атаки украинских беспилотников повреждения получили четыре частных дома. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Гусев.

«В одном из районов на севере региона обломками повреждены четыре частных дома (в основном пострадало остекление и фасад). Также незначительно поврежден один автомобиль», — проинформировал глава области.

Он также уточнил, что пострадавших нет.

Гусев добавил, что минувшей ночью были обнаружены четыре дрона ВСУ. Один над Воронежем и еще три в районах области. Все они были уничтожены силами ПВО России.

Регионы России регулярно подвергаются атакам со стороны ВСУ с начала специальной военной операции, о которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. При этом противник задействует не только беспилотники, но и обстреливает приграничные регионы страны ракетами.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что за ночь силы ПВО России уничтожили 93 украинских дрона.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.