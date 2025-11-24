Банда учеников начальных классов избила женщину с детьми

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Пострадавшие были госпитализированы.

В южной части Чикаго группа учеников начальных классов напала на мать и двух ее детей, в результате чего пострадавших пришлось госпитализировать. Об этом сообщает KGNS News.

«Жители южной части Чикаго возмущены нападением на мать и двух ее детей возле начальной школы», — говорится в публикации.

Отмечается, что 33-летняя женщина вместе с маленькими сыном и дочерью возвращались домой, когда группа детей погналась за ними возле здания начальной школы. Они начали обзывать семью, высмеивать ее, а затем окружили, повалили женщину на землю и избили.

«Мать и сына так сильно избили, что их доставили в больницу», — передает телеканал.

Местные жители утверждают, что нападение совершила группа учеников младших классов, которая, по их словам, ведет себя подобным образом не впервые.

На следующий день возле школы собрались демонстранты. В соцсетях появились посты с угрозами в адрес учащихся, причастных к избиению.

Представитель совета полицейского округа Джозеф Уильямс заявил, что ответственность за поведение школьников должна нести администрация учебного заведения.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.