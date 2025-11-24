Многодетная россиянка завоевала титул «Миссис Вселенная Классик 2025»

Фото: Instagram*/diliara_zalialieva

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Жительница Казани Диляра Залялиева победила в международном конкурсе.

Жительница Казани Диляра Залялиева победила в международном конкурсе «Миссис Вселенная Классик 2025», который прошел в Малайзии и был предназначен для участниц старше 40 лет.

Многодетная мама из Татарстана впечатлила жюри харизмой и образами, выполненными с элементами национального татарского костюма. На подиуме она также рассказывала соперницам о традициях и красоте своего родного города.

Залялиева обошла 29 участниц из Японии, Индии, Португалии и других стран.

Ранее чешская участница Натали Пушкинова стала победительницей международного конкурса «Мисс Земля», который прошел на Филиппинах. Это второй случай в истории, когда главный титул достался представительнице Чехии.

Отдельное внимание СМИ привлекла ее фамилия — сообщалось, что она настоящая и, возможно, указывает на родственные связи с писателем Александром Сергеевичем Пушкиным. Потомки поэта действительно проживают в Чехии и упоминаются в официальной родословной.

Всего в конкурсе участвовали девушки из 82 стран. В число финалисток вошла и российская представительница Елизавета Гурьянова. Она оказалась среди 12 лучших, а жюри отметило не только ее внешние данные, но и экологический проект, связанный с сохранением уникальной природной зоны вблизи ее родного Нижнего Новгорода. Конкурс в этом году был посвящен теме защиты окружающей среды.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.