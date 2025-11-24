Цветочек или слива? ТОП-6 факторов преждевременного старения кожи

Фото: www.globallookpress.com/Wosunan Photostory

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Полностью остановить хронологическое увядание нельзя, однако замедлить его вполне реально.

Лицо отражает процессы старения в первую очередь. Естественный процесс заметен после 30 лет, в то время как некоторые разрушительные факторы провоцируют преждевременное увядание кожи. Среди них ультрафиолет, курение, стресс, недостаток сна, неправильное питание и уход. Более подробно об этом Газете.ру рассказала врач-дерматолог и косметолог Нана Носарева.

«Полностью остановить хронологическое старение нельзя, но замедлить его правильным уходом, здоровыми привычками и косметологическими процедурами — вполне реально», — отметила врач.

По словам специалиста, преждевременные изменения лица зачастую провоцируют внешние факторы. Так, например, длительное пребывание на солнце в период его пиковой активности приводит к повреждению клеток кожи, что снижает ее упругость и ведет к появлению морщин.

Также у курильщиков часто наблюдаются тусклый оттенок кожи, расширенные поры и сосудистая сетка. Эти признаки — результат хронического кислородного голодания тканей и разрушения коллагена.

Стресс и недостаток качественного сна также ведут к ускорению старения кожи. По словам врача Носаревой, хроническое напряжение повышает уровень кортизола и адреналина, что приводит к разрушению гиалуроновой кислоты и ослаблению коллагеновых волокон.

Кроме того, неправильное питание и злоупотребление сладким, фастфудом или жирной пищи ухудшает структуру коллагена, вызывает обезвоживание клеток и провоцирует появление морщин и тусклого цвета лица.

Еще один важный фактор преждевременного старения — неправильно подобранный или полностью отсутствующий уход. Средства, которые не соответствуют типу кожи, способны усиливать сухость, раздражение или жирность.

Эксперт порекомендовала вести здоровый образ жизни, состоящий из простых, но эффективных мер. Среди них сбалансированное питание, снижение уровня стресса, грамотно подобранный домашний уход и защита кожи от солнечных лучей.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru,

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX