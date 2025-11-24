Москва и Нью-Дели обсудят запуск карт «Мир» в Индии

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

Данная тема находится в числе постоянных пунктов переговоров.

Россия и Индия намерены повторно обсудить возможность интеграции российских платежных систем «Мир» и RuРаy на повестке грядущей декабрьской встречи на высшем уровне в Нью-Дели. Об этом сообщил в интервью газете «Известия» заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко.

По словам дипломата, совместное признание российских платежных систем поспособствовало увеличению притока туристов из России в Индию. Они бы смогли оплачивать картой «Мир» товары в индийских магазинах и быстро переводить средства по QR-коду или телефону.

Руденко выразил надежду на положительное решение этого и других вопросов в рамках декабрьских переговоров стран на высшем уровне.

«Ключевая задача сейчас — обеспечить взаимный эквайринг. Этого можно достичь сравнительно быстро, по крайней мере, в ограниченном масштабе», — поделился мнением глава центра Индоокеанского региона ИМЭМО РАН Алексей Куприянов.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, президент России Владимир Путин 18 ноября провел встречу в Москве с министром иностранных дел Индии Субраманиамом Джайшанкаром. Переговоры прошли в рамках работы Межправительственной российско-индийской комиссии, которая отвечает за развитие двустороннего сотрудничества в экономике, науке, технологиях и культуре.

До этого в этот же день помощник президента РФ Николай Патрушев провел переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в Нью-Дели, в ходе которых обсуждалось расширение сотрудничества стран в морской сфере.

