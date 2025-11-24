В Госдуме разработали меры для борьбы со сделками по схеме Долиной

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Суды аннулировали более 3000 тысяч договоров с участием пенсионеров.

Депутаты Государственной думы Сергей Колунов и Илья Вольфсон при участии экспертного сообщества разработали ряд предложений по борьбе с мошенничеством при сделках с недвижимостью с участием пожилых граждан (по так называемой нашумевшей схеме народной артистки России Ларисы Долиной). Об этом стало известно из обращения на имя председателя Верховного суда Российской Федерации Игоря Краснова, документ оказался в распоряжении РИА Новости.

Из материала следует, что необходимо установить обязательное нотариальное заверение всех сделок с недвижимостью, включая сделки, при которых имущество является для продавца или покупателя единственным.

В обращении к Верховному суду говорится, что депутатам регулярно поступают обращения граждан, в рамках которых пожилые люди просят признать договоры купли-продажи недействительными. Основание выдвигается, как правило, одно — отсутствие намерения продажи жилья в момент подписания документов.

Суды зачастую удовлетворяют такие иски и признают такие договоры недействительными, возвращая право собственности истцам, при этом отказывая покупателям в возмещении ущерба.

Многие граждане в результате подобных судебных решений лишаются последних накоплений и единственного жилья. Эта ситуация также касается участников специальной военной операции (СВО), матерей-одиночек и других социально уязвимых категорий населения.

В документе говорится о более чем 3000 аннулированных сделок с участием пенсионеров, что, по словам депутатов, приобрело массовый характер.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, в Росреестре предложили способ защитить покупателей жилья от «жертв мошенников».

