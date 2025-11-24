Теперь наш канал доступен в MAX
Россиянка Милана Каюмова стала чемпионкой мира на брусьях среди юниоров

Фото, видео: 5-tv.ru

Наша спортсменка опередила соперниц из Словакии и США.

Блестяще выступили наши атлеты на юношеском чемпионате мира по спортивной гимнастике в Маниле. Милана Каюмова взяла золото в упражнениях на брусьях. Спортсменка из России опередила соперниц из Словакии и США. Кстати,

Каюмова - единственная представительница нашей страны в женских соревнованиях. А лучшим среди мужчин стал Артемий Духно - он победил в многоборье. Своего ближайшего соперника - японца Нао Одзиму - российский гимнаст опередил на один балл.

