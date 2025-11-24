Продолжение «Красного шелка»: режиссер рассказал о подготовке к съемкам в Китае

Фото, видео: 5-tv.ru

Некоторыми секретами работы над новым фильмом «Черный шелк» поделились на фестивале «Фандом Фест Вконтакте».

Картина станет продолжением станет продолжением шпионского экшена «Красный шелк», который вышел в прокат в феврале. События в «Черном» развернутся спустя несколько лет. Значительная часть съемок пройдет в Китае. В фильме покажут Шанхай 1930-х. Основной актерский состав уже сформирован — Милош Бикович, Максим Матвеев, Чжэн Ханьи. Но всех имен создатели картины пока не раскрывают.

«У нас прошли читки, у нас прошел большой выбор локаций, отсмотр локаций, утверждение локаций. Сейчас мы готовимся к глобальной экспедиции по проекту. Мы улетаем в Китай для того, чтобы с нашими китайскими партнерами разрабатывать картину дальше и понимать, как мы будем все это вместе делать, снимать, потому что съемки уже не за горами», — рассказал режиссер-постановщик Андрей Волгин.

«Мой персонаж Ли по характеру стала сильнее и серьезнее. Она теперь не только помощник, а настоящий агент», — поделилась актриса Чжэн Ханьи.

Дистрибьютором фильма выступает «НМГ Кинопрокат». К полноценным съемкам команда приступит через несколько месяцев, а зритель увидит ленту через два года.

