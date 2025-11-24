Народный рок: группа «Чайф» отмечает 40-летие

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

Коллектив из Екатеринбурга уже дал праздничный концерт в Петербурге и готовится к выступлению в Москве.

В буквальном смысле громкое событие готовится в Москве уже на следующей неделе. Одна из самых народных групп, «Чайф», отметит 40-летие грандиозным концертом споет те самые хиты, которые давно разобрали на цитаты.

Уникальное звучание уже оценила публика в Петербурге. Корреспондент «Известий» Максим Облендер о том, какие сюрпризы готовят для зрителей в столице.

Экипаж машет с борта, встречающие — на перроне. В порту Санкт-Петербург швартуется бумажный кораблик «Чайфа». Ветер раздувает бумажные паруса-кулисы. Концерты в честь плавания длиною в 40 лет назвали «Волной простоты».

Пока другие группы «Свердловского рок-клуба» мудрили со смыслами, аранжировками, «Чайфы» играли свой незамысловатый рок-н-ролл. И играют.

«Мы стараемся не перегружать тексты замудренными аллегориями, в основном. Вот пруд, вот барабан, вот бобер», — рассказал музыкант, лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин.

Ну кто еще так может? Из национальной трагедии Ямайки сделать российский регги-хит. Или приготовить из бутылки кефира и полбатона самое известное гастрономическое сочетание русского рока.

Фанатов «Чайфа» всегда можно узнать по ярким образам. Песня «Оранжевое настроение» в 1994 году задала стиль, которого сегодня придерживаются и музыканты, и их поклонники. Как говорят сами «чайфы», их музыка — для студентов. Сегодняшних, вчерашних и будущих.

На сцене Глеб Северин, как и его отец Валерий, тоже барабанщик. «Чайф» — это вообще история про семью, про дружбу, которая длится всю жизнь. Вместе учиться, служить в армии, колесить по стране, всегда возвращаясь в родной Екатеринбург.

«Ты можешь вообще на Северном полюсе находиться, если там Wi-Fi есть, то ты можешь обмениваться файлами, давать интервью на расстоянии. У нас есть город Екатеринбург, и у нас тут получается, и мы этот город любим», — отметил Владимир Шахрин.

А «Чайф» любят по всей стране. И коллеги по цеху.

«Когда человек органично передает свое внутреннее содержание, вот эту свою простоту и народность, которая есть. Она была в нем тогда, она у него сейчас остается. Шахрин верен себе», — отметил рок-музыкант, композитор, саунд-продюсер, основатель группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов.

И поклонники. Настолько, что в Петербург летят тоже из Екатеринбурга, чтобы, пока «Чайф» отмечает 40, отметить 55. Стойко держали маленький листик с просьбой поздравить весь концерт.

Закружить всех в танце. Исполнить главные хиты.

Песня «Никто не услышит», в народе известная как «Ой-е», никогда не потеряет своей актуальности, потому что именно такой строчкой «Ой-е» можно реагировать на самые разные неприятные ситуации в любое время.

Экипаж машет с борта, провожающие — на перроне. Бумажный кораблик «Чайфа» отправляется в плаванье дальше по «Волне простоты», чтобы 7 декабря бросить якорь в Москве.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.