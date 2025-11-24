Символическая сумма: штрафы за рекламу в запрещенных соцсетях увеличат до миллиона

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Действующие размеры взысканий не дают нужного эффекта.

Штрафы за рекламу в запрещенных иностранных соцсетях могут увеличить до одного миллиона рублей. Такой законопроект подготовили депутаты.

Размер санкций для физических лиц составит от 50 до 80 тысяч рублей, а для юридических — до одного миллиона рублей. Авторы инициативы заявляют, что действующие штрафы — от двух с половиной тысяч — не мешают блогерам размещать рекламу. Ведь доходы, которые они получают от такой деятельности, многократно превышают размер взыскания. В качестве решения депутаты предлагают ужесточить наказание. Мнения экспертов по этому вопросу разделились. Некоторые считают, что повышение штрафов лишь усложнит работу рынка.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.