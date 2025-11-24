Фатальные ограничения: как антироссийские санкции бьют по финской экономике

Фото, видео: 5-tv.ru

Крупнейшая сеть АЗС оказалась на грани банкротства.

Новые антироссийские санкции США, которые вступили в силу накануне, больно ударили по Финляндии. Старейшая местная сеть АЗС Teboil с почти вековой историей теперь на грани банкротства. Фатальными для нее стали ограничения, введенные Вашингтоном в отношении российских нефтяных компаний, одна из которых и владеет сетью из почти 500 заправок в Финляндии. Все они сразу остались без топлива. А ведь в некоторых районах эти АЗС были единственным источником горючего - на сотни километров вокруг.

В итоге с проблемами столкнулись ведущие отрасли страны - строительство и лесозаготовка. Грузовикам приходится проезжать лишние километры, чтобы добраться до заправки. Стоимость поставок взлетела в разы. Причем в Белом доме как будто не замечают этих проблем. Зато европейские санкции называют провальными и отмечают, что все 19 пакетов ограничений так и не смогли ослабить Россию.

