Снегопады отменяются? Какая погода ждет москвичей 24 ноября

В Москве 24 ноября ожидается облачная погода с небольшими, а местами и умеренными осадками

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Доставать пуховики еще рано.

В понедельник, 24 ноября, в столичном регионе ожидается облачная погода с небольшими, а местами и умеренными осадками. Такой прогноз размещен на сайте Гидрометцентра.

Днем в Москве температура воздуха составит от +3 до +5 градусов, а ночью опустится до –3. По области днем ожидается от +1 до +6 градусов тепла, ночные значения могут снизиться до –5.

Ветер будет дуть с юга и юго-запада, его скорость прогнозируется в пределах 6–11 м/с. Атмосферное давление удержится на уровне 740–743 мм рт. ст.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что на этой неделе в Сибири, на Урале и на Дальнем Востоке ожидается заметное похолодание.

По словам специалиста, в этих регионах температура опустится на 6–8 градусов ниже средних многолетних значений, что приведет к резкому установлению зимнего характера погоды.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.