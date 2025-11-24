Приятное с полезным: как поцелуи влияют на здоровье зубов

Фото: 5-tv.ru

Эквадорский университет провел исследование о возможности передачи защитных веществ во время контакта.

Поцелуи могут быть полезны для профилактики кариеса благодаря компонентам выделяемой в процессе слюны. Об этом рассказала Газете.ру стоматолог-терапевт Екатерина Денисова.

Так, например, в состав слюны входят белки, в том числе муцины и ферменты, которые формируют защитную пленку на поверхности эмали и необходимы для контроля процессов, вызывающих образование зубного налета — одной из ключевых причин развития кариеса.

Немаловажны вещества с антибактериальными свойствами: лактоферрин связывает железо, необходимое бактериям, тем самым снижая их рост, а лактопероксидаза и гипопептидаза создают бактерицидные радикалы.

«Дефенсины и катлипсины, а также иммуноглобулины А (IgA) отвечают за пассивный иммунитет, то есть работают на то, чтобы предотвратить заболевания — препятствуют действию бактерий и вирусов на поверхностях зубов и слизистой в полости рта», — добавила эксперт.

По словам врача, слюна также нейтрализует кислоты, которые формируется в процессе жизнедеятельности, и ее активная выработка помогает смывать бактерии с поверхности эмали. Это делает поцелуи полезными для здоровья.

Денисова отметила, что в эквадорском Университете Сантьяго провели исследование о возможности передачи защитных веществ во время поцелуя. Результаты показали, что обмен слюной снижает уровень кислотности у обоих партнеров.

«Эквадорские коллеги считают, что 40 секунд на 1 поцелуй — это оптимальное время для того, чтобы защитить зубы от кариеса», — добавила доктор Денисова.

Кроме того, люди, которые больше хотят поцелуев, чаще чистят зубы и используют ополаскиватели для свежести дыхания. Это, в свою очередь, делает контакт не только приятнее, но и повышает качество гигиены, снижая риски появления кариеса.

Однако стоматологи не рекомендуют целоваться, если у одного или двух партнеров есть грибковые, вирусные, бактериальные заболевания.

