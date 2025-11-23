«Делаете 19-й раз»: глава минфина США назвал провальными санкции ЕС против России

Фото: Reuters/Kevin Lamarque

Страны Евросоюза, по словам Скотта Бессента, занимаются финансированием РФ, закупая у нее нефть.

Санкции Евросоюза против России, 19-й пакет которых вступил в силу в конце октября, а 20-й пока только на стадии разработки, потерпели полный провал. Об этом 23 ноября в интервью телеканалу NBC заявил глава министерства финансов США Скотт Бессент.

По его словам, стратегия европейских стран по давлению на Россию оказалась очень слабой и бессмысленной, несмотря на выпущенный 19-й пакет ограничительных мер, который никак не повлиял на позицию Кремля.

«По-моему, если вы что-то делаете 19 раз, то вы провалились», — заявил Бессент.

Помимо этого, глава минфина США осудил глав стран Европы за покупку нефти у России. По его мнению, такими действиями ЕС занимается финансированием государства, против которого сами и выступают.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, в рамках 19-го пакета санкций, введенного в конце октября, ЕС ужесточил выдачу шенгенских виз. По словам главы европейской дипломатии Кайи Каллас, Европа проводит работу 20-м пакетом антироссийских санкций. Эту информацию подтвердил канцлер Германии Фридрих Мерц в рамках пресс-конференции в Берлине.

Позже президент США Дональд Трамп пригрозил санкциями всему миру за сотрудничество с Россией. На следующий день после заявления американского лидера сенатор-республиканец Линдси Грэм* на странице в соцсети X сообщил подтвердил его слова о продвижении дополнительных санкций против России.



Трамп 21 ноября анонсировал новые жесткие антироссийские санкции, назвав их «очень мощыми». Они направлены на затруднение торговли российской нефти. В это время в Венгрии указали на важность снятия санкций с России для экономики Европы.



* — внесен в список террористов и экстремистов на территории РФ

