Он был старейшим из ныне живущих олимпийских чемпионов.

Легендарный футболист, лучший бомбардир в истории «Спартака» Никита Симонян умер на 100-м году жизни.

«Никита Павлович умер. Ему стало плохо в четверг, его госпитализировали. Полчаса назад он умер», — заявил президент Союза ветеранов футбола России Александр Мирзоян «Спорт-Экспрессу».

Легендарный футболист был олимпийским чемпионом и лучшим бомбардиром в истории московского «Спартака». Он был не только великим игроком, но и успешным тренером: привел «Спартак» к четырем чемпионским титулам, а позднее занимал пост первого вице-президента РФС.

Президент России Владимир Путин 10 октября 2025 года присвоил бывшему футболисту почетное звание Героя Труда России. Такое решение было принято в знак признания выдающихся заслуг Никиты Симоняна перед страной и значительного вклада в развитие и популяризацию отечественного футбола.

