Российские артиллеристы не дают передышки противнику.

На каховском направлении в Херсонской области подразделения артиллерии Ивановского гвардейского соединения ВДВ из состава группировки войск «Днепр» ежедневно подавляют пункты управления, уничтожают артиллерийские системы, вооружение, военную технику, плавсредства и личный состав ВСУ на правом берегу Днепра.

Накануне, по данным, полученным от воздушной разведки, расчет 122-мм артиллерийского орудия Д-30 нанес огневое поражение и уничтожил пункт управления одного из подразделений ВСУ на правобережье Днепра с находившимся внутри личным составом. Активное перемещение личного состава подразделения украинских националистов с целью укрыться в заброшенном здании на правобережье Днепра было выявлено разведывательным БПЛА.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

