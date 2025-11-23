Силы ПВО за семь часов сбили 40 БПЛА над регионами России и Черным морем

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Об этом сообщили в Минобороны РФ.

За семичасовой период российские средства противовоздушной обороны перехватили 40 украинских беспилотников, сбитых над территорией России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«С 13:00 до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 40 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — указано в Telegram-канале ведомства.

По данным Минобороны РФ, из общего числа дронов 26 были уничтожены над акваторией Черного моря, восемь — в воздушном пространстве Республики Крым, а еще шесть — над территорией Белгородской области.

С момента объявления президентом РФ Владимиром Путиным в феврале 2022 года о начале специальной военной операции российские области продолжают подвергаться ударам со стороны украинских вооруженных формирований. Для атак последователи киевского режима используют как беспилотники, так и ракетное вооружение.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что система радиоэлектронной борьбы «Купол Донбасса» за прошедшую неделю пресекла 366 террористических атак, которые боевики киевского режима пытались осуществить с помощью беспилотников.

В воздушном пространстве над Донецком и Макеевкой было уничтожено 298 дронов, а над Горловкой — еще 142. Формирования Вооруженных сил Украины использовали для ударов чешские боевые БПЛА, однако их попытки нанести ущерб важным объектам региона были сорваны.

