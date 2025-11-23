«Значимая встреча»: Рубио назвал переговоры по Украине в Женеве самыми продуктивными

Фото: Reuters/Emma Farge

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

По словам госсекретаря США, сторонам удалось достигнуть значительного прогресса.

Переговоры между США и Украиной, прошедшие в Женеве (Швейцария), стали наиболее результативными и насыщенными по содержанию. Об этом 23 ноября на пресс-конференции заявил госсекретарь США Марко Рубио, подводя итоги встречи.

«Я лично считаю, что у нас была, вероятно, самая продуктивная и значимая встреча за весь этот процесс, поскольку мы были вовлечены в него с самого начала», — отметил он.

Рубио заявил, что в ходе обсуждений сторонам удалось добиться заметного продвижения. Он уточнил, что участникам предстоит завершить еще ряд задач, о выполнении которых они могут сообщить позже.

«Мы работаем над внесением ряда изменений и корректировок в надежде далее сократить разногласия и приблизиться к варианту, который полностью устроит обе стороны — и Украину, и, очевидно, США», — рассказал госсекретарь.

Руководитель украинской делегации и глава офиса президента Украины Андрей Ермак также подтвердил существенный прогресс и выразил благодарность США и американскому президенту Дональду Трампу за их вклад в продвижение мирных усилий.

«В ближайшие дни мы будем совместно дорабатывать предложения, и мы также привлечем к этому процессу наших европейских партнеров», — сообщил он.

Переговоры в Женеве состоялись ранее в тот же день и длились на протяжении всего дня, проходя в разных форматах между американской и украинской сторонами. По данным агентства Reuters, по ряду вопросов стороны даже пришли к окончательным договоренностям.

Позднее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что американский проект урегулирования, доработанный с учетом предложений Киева, находится на финальной стадии согласования и отражает ключевые приоритеты Украины. Он подчеркнул, что Киев высоко оценивает конструктивный диалог с Вашингтоном и внимательное отношение США к позициям украинской делегации.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX