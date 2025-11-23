В Финляндии проведут автопробеги в поддержку открытия границы с Россией

Фото: IMAGO/Lehtikuva/ТАСС

Мероприятия призваны напомнить финским властям о нарушении семейных контактов и прав на свободу передвижения.

В Финляндии активисты планируют провести серию автопробегов к пограничным пунктам на границе с Россией в знак протеста против их закрытия. Об этом 23 ноября сообщили представители Александровского общества Финляндии.

«В воскресенье, 14 декабря 2025 года, Александровское общество совместно с Иваном Девяткиным, Марко Хилтуненом и другими активистами организует серию автопробегов ко всем финским пунктам пропуска на границе с Россией», — сказано в сообщении в Telegram-канале сообщества.

Акция приурочена к двухлетию закрытия границы. 14 декабря участники одновременно подъедут ко всем ключевым пунктам пропуска — Ваалимаа, Нуийамаа, Иматра, Ниирала, Вартиус и Куусамо — и подадут звуковые сигналы, требуя возобновления работы переходов.

Ранее, 13 ноября, телекомпания Yle передала заявление руководителя подразделения погранбезопасности Финляндии Юсси Наполы о том, что страна готова восстановить движение на границе с Россией, если она будет открыта, однако не на всех пунктах. По словам Наполы, до закрытия границы трафик составлял лишь 18%, и сейчас, по оценке финских властей, поток может быть еще меньше из-за санкций и ограничений на выдачу виз.

