Умеров заявил о включении в план США приоритетов Украины

Фото: © РИА Новости/Александр Рюмин

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Киевская сторона сообщила, что документ практически сформирован, но работа над ним еще продолжается.

Скорректированный вариант американского плана урегулирования, предложенного Соединенными Штатами, вышел на завершающий этап согласования и отражает основные интересы Киева. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров после завершения консультаций в Женеве.

По словам главы СНБО, обсуждение документа проходит в конструктивной атмосфере, а большая часть украинских предложений уже учтена.

«Текущая редакция документа хоть и находится на завершающем этапе согласования, уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов», — подчеркнул он в своем Telegram-канале.

Умеров добавил, что Киев высоко оценивает заинтересованность США в диалоге и позитивно реагирует на внимание, которое Вашингтон уделяет замечаниям украинской делегации.

Как отметил секретарь СНБО, подобное взаимодействие позволяет сторонам продвигаться вперед в формировании итогового соглашения. Он выразил надежду, что предстоящее продолжение переговоров в воскресенье даст дополнительный импульс процессу и приблизит окончательное согласование плана.

Ранее, писал 5-tv.ru, Евросоюз выступил против изменений границ Украины и ослабления ВСУ по плану США.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX