Трамп заявил об отсутствии благодарности со стороны Украины за усилия США

Американский лидер намекнул на разногласия, связанные с обсуждением мирной инициативы.

Украинское руководство не выразило благодарности за поддержку, оказываемую Вашингтоном. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп в социальной сети Truth Social.

Лидер США подчеркнул, что нынешняя администрация унаследовала затяжной конфликт, который, по его словам, не должен был возникнуть и «является проигрышным».

«Руководство Украины не выразило никакой благодарности за наши усилия», — заявил Трамп.

Ранее стало известно, что госсекретарь США Марко Рубио и специальный посланник президента Стивен Уиткофф прибыли в Женеву для проведения переговоров с украинской стороной о предложенном Вашингтоном мирном плане. Как уточнял источник Reuters, в первой половине дня состоялись несколько координационных встреч. В течение дня американские представители и делегация из Украины участвовали в серии консультаций, проходивших в различных форматах.

Ранее, писал 5-tv.ru, Киев назвал главное условие для мирных переговоров.

