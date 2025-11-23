«Мной всегда крутили бабы»: Охлобыстин о своей слабости

Иван Охлобыстин очень любит своих детей и внуков и готов сделать для них все

Актера окружают жена, четыре дочери и внучка. Он признается, что бессилен перед ними.

Актер Иван Охлобыстин никогда не мог устоять перед самыми разными просьбами родных, в особенности женского пола. Таким мнением в преддверии премьеры фильма «Письмо Деду Морозу» артист поделился с 5-tv.ru в эксклюзивном интервью автору и ведущей спецпроекта «Лана — спрошу!» Лане Шевченко.

По словам Охлобыстина, мягкий подход по отношению к близким сопровождал его всю жизнь и сохраняется до сих пор. Он со смехом отметил, что и дочери, и внуки всегда могли добиться от него всего, чего пожелают.

«Я страдающий, я подчиненное существо. Я бессилен перед внучкой. Перед внуком тоже, и перед вторым внуком тоже. Я и перед дочками был. Мной всегда крутили бабы», — признался он.

Охлобыстин добавил, что воспринимает такую податливость за естественную часть собственной природы, да и в принципе человеческого мироустройства.

«Это стихия, это мать-природа, мать-сыра Земля», — сказал актер в ответ.

На данном этапе жизни главным «командиром» в семье для него стала внучка Ева, которая «повиливает» дедушкой, как хочет.

«А сейчас вот крайний представитель этой прекрасной популяции — моя внучка Ева. Тоже вот что захочет, то я и сделаю», — с улыбкой добавил артист.

Охлобыстин подчеркнул в откровенном признании, что для него семья была и остается главной ценностью, а исполнение желаний близких — высшее проявление любви.

Иван Охлобыстин женат на актрисе и сценаристе Оксане Арбузовой с 1995 года. У пары за годы жизни в браке родились шестеро детей: сыновья Василий и Савва и дочери Анфиса, Евдокия, Варвара и Иоанна. Радостной новость Охлобыстин поделился в 2022 году, когда впервые стал дедушкой. Дочь артиста Анфиса родила сына Антония. В начале 2023 года у звезды сериала «Интерны» родилась внучка. В марте 2025 года Иван стал дедом в третий раз — его дочь Евдокия родила мальчика.

