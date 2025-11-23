«Хорошая красивая тетка»: Охлобыстин об Орейро

Фото, видео: © РИА Новости/Виктор Вытольский; 5-tv.ru

Звезда «Дикого ангела» произвела на съемочную группу хорошее впечатление.

Актриса, звезда сериала «Дикий ангел» Наталия Орейро — душа компании и очень трудолюбивый профессионал своего дела. Таким мнением в преддверии премьеры фильма «Письмо Деду Морозу» актер Иван Охлобыстин поделился с 5-tv.ru в эксклюзивном интервью автору и ведущей спецпроекта «Лана — спрошу!» Лане Шевченко.

По словам артиста, его коллега по проекту, уругвайская знаменитость стала для съемочной группы не только опорой в профессиональном плане, но и душой компании.

Охлобыстин вспомнил, что познакомился с Орейро уже после ее «звездного взлета», хотя сам не застал триумфа Наталии. Однако встреча произвела на него сильное впечатление.

«Она произвела на меня очень глубокое, приятное впечатление. Во-первых, она лишена какого бы то ни было звездного гонора. Это хорошая красивая тетка, работоспособная. Очень компанейская, очень хохотушка», — рассказал актер.

Несмотря на то, что помощь со стороны Орейро не требовалась, актриса постоянно оставалась рядом со съемочной группой и поддерживала коллег.

«Она очень много раз на съемочной площадке помогала нам… Она вот все время присутствовала на площадке, психологически помогая остальному коллективу. И это произвело впечатление», — отметил Охлобыстин, подчеркнув, что профессионализм всегда вызывает уважение.

Многое об актрисе Иван узнал по рассказам ее переводчицы, которую сначала принял за испанку.

«А она русской оказалась. Живет в Аргентине. Она мне рассказала такие милые вещи», — пояснил он.

Так, выяснилось, что Орейро увлекается садоводством, любит выращивать растения на усадебном участке.

«Оказалось, что Наталия Орейро тоже цветочница, у нее есть дача. Вот она цветочки выращивает», — добавил артист.

К тому же он выяснил, что у Натальи «по-хорошему смешной» муж — бас-гитарист и романтик, играющий в небольшой аргентинской группе.

Охлобыстин выразил уверенность, что любовь российских зрителей к Орейро объяснима и искренна.

«Она тетка хорошая, люди, как звери, чувствуют это… Я понимаю, почему ее любят: поет хорошо, романтика вот эта, „Дикий ангел“, плюс люди интуитивно чувствуют — клевая тетка», — подчеркнул он.

Помимо этого, актер пояснил, что их с Орейро сблизили схожие взгляды «по детям, по зверюшкам, по обстоятельствам», а сама актриса остается примером открытости и трудоспособности.

Охлобыстин и Орейро снялись в приключенческой комедии «Письмо Деду Морозу». Съемки велись в Москве, в Санкт-Петербурге и Карелии. В актерский состав новогоднего фильма также вошли артисты Антон Филипенко и Кристина Асмус. Проект выйдет на широкие экраны 27 ноября.

