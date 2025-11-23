ЦАХАЛ нанес удар по начальнику штаба «Хезболлы» в Бейруте

Фото: www.globallookpress.com/Ali Hashisho

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Израильская армия ликвидировала высокопоставленного командира, ответственного за наращивание сил группировки.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) провела точечную операцию против ключевой фигуры движения «Хезболла» в ливанской столице. Об этом сообщил официальный Telegram-канал военного ведомства.

«ЦАХАЛ недавно нанесла прицельный удар по ключевому радикалу из организации „Хезболла“ в Бейруте», — сказано в публикации.

Как уточнили в канцелярии премьер-министра Биньямина Нетаньяху, целью атаки стал начальник генштаба движения, который непосредственно руководил наращиванием военных сил группировки.

Операция была санкционирована главой правительства по рекомендации министра обороны Исраэля Каца и начальника генштаба ЦАХАЛ Эяля Замира.

Ранее израильские военные сообщили о ликвидации в секторе Газа Алаа Хадиди — главы отдела снабжения и оборудования производственного управления ХАМАС.

На протяжении текущего конфликта он координировал передачу оружия от руководства движения полевым командирам и боевым подразделениям, что делало его одной из ключевых фигур в логистической цепи палестинской группировки.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что израильская армия атаковала миротворцев ООН на юге Ливана.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.