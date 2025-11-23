Путин примет участие в саммите ОДКБ в ходе госвизита в Киргизию

Фото: © РИА Новости/Сергей Булкин

У главы государства в планах и другие международные контакты.

Президент России Владимир Путин посетит с государственным визитом Киргизию на следующей неделе. Планами российского лидера поделился журналист ВГТРК Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

Помимо этого, Путин примет участие в саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Уточнялось, что событие состоится в Бишкеке.

Известно, что у главы государства в планах и другие международные контакты. Также он проведет телефонные переговоры.

В график Путина на предстоящей неделе включена встреча с участниками V Конгресса молодых ученых. Мероприятие должно пройти в период с 26 по 28 ноября.

Ранее, писал 5-tv.ru, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Путин может посетить новые регионы до конца года. Пресс-секретарь президента РФ отмечал, что визитов в новые регионы в графике главы государства пока нет, однако нельзя исключать данной возможности. При этом Путин, в марте 2023 года, провел первую рабочую поездку на территорию новых регионов. Так, он побывал в Мариуполе Донецкой Народной Республики (ДНР).

