В Госдуме предупредили Литву о последствиях блокировки Калининграда

Вильнюс «лопнет, как воздушный шар», если перекроет путь в регион.

Россия ответит на блокировку Калининградской области, как на объявление войны. Об этом заявил Lenta.ru депутат Госдумы РФ Андрей Колесник.

Депутат отметил, что своей промышленности у Литвы нет и живет она лишь продажей аграрных товаров, и обеспечение транзита в Калининград приносит республике значительный доход. Вильнюс ведет себя нелогично и непоследовательно, угрожая устроить блокаду российскому региону.

Блокировка любого из субъектов России считается практически объявлением войны, поэтому Литву ждет соответствующая реакция на такой шаг, если Вильнюс на него все-таки решится, подчеркнул Колесник. Он также предположил, что прибалтийская республика «лопнет как воздушный шар», если лишит себя калининградского транзита.

«Литве, прежде чем делать такие заявления, нужно хорошо подумать», — сказал депутат.

Ранее 5-tv.ru писал, что Вильнюс может начать прорабатывать вопрос об ограничении транзита в Калининградскую область в качестве меры давления на Россию и Белоруссию.

